3 июля, 09:21,
обновлено 3 июля, 09:49
Военная операция на Украине

Чонгарский мост на границе Херсонской области и Крыма восстановили после удара ВСУ

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что движение возобновилось

ГЕНИЧЕСК, 3 июля. /ТАСС/. Строители восстановили Чонгарский мост на административной границе между Херсонской областью и Крымом, движение возобновилось, сообщил в понедельник ТАСС председатель правительства области Андрей Алексеенко.

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"Транспортное сообщение Херсонской области с Крымом через Чонгар, нарушенное после варварского удара нацистов по автодорожному мосту 22 июня, полностью восстановлено. Самый короткий и удобный транспортный коридор, где проходит недавно отремонтированный участок федеральной трассы, работает в прежнем режиме", - сказал Алексеенко.

Председатель правительства региона поблагодарил строителей, работавших над восстановлением моста, а также Минстрой РФ за поддержку и организацию работ.

Сенатор от региона Константин Басюк отметил, что "с 3 июля 2023 года транспортное сообщение Херсонщины с Крымом через Чонгар работает в прежнем режиме". "Мостостроители досрочно закончили восстановительные работы, вместо двадцатидневного срока уложились в 10 дней", - добавил он.

Утром 22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетами Storm Shadow по мостам на административной границе между регионом и Крымом в районе Чонгара. 

Теги:
УкраинаРоссияКрымВоенная операция на Украине
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