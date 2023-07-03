Для учащихся Москвы в июле пройдут виртуальные экскурсии в музеи страны

В рамках программы "Прогулки по музеям онлайн" подготовили 12 мероприятий

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Столичные школьники и студенты колледжей смогут посетить виртуальные экскурсии в музеи страны в июле в рамках программы "Прогулки по музеям онлайн". Об этом в понедельник рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В июле для столичных школьников и студентов колледжей подготовили 12 мероприятий в рамках программы "Прогулки по музеям онлайн". Так, 11 июля все желающие посетят Касимовский музей колоколов, где увидят уникальную экспозицию, насчитывающую около 1 тыс. предметов. А накануне Дня семьи, любви и верности ребята узнают от сотрудников Воронцовского дворца о семейных традициях рода Воронцовых - старинного дворянского рода, чей золотой век пришелся на XVIII столетие", - сообщили в пресс-службе.

Учащиеся смогут увидеть 13 июля в музее Международного нумизматического клуба древние редкие монеты греческих полисов и колоний с изображениями мифологических существ, промысловых товаров и эмблемами городов. Также они познакомятся с выставкой "Родился - для венца сгодился", охватывающей эпоху конца XIX - начала XX века. Мероприятие проведет Детский музейный центр - филиал Тверского государственного объединенного музея.

"Онлайн-встреча, которую проведет Музей морского флота 20 июля, будет посвящена женщинам-морякам. Участники послушают истории об Анне Щетининой, первой в мире женщине-капитане, подвигах работниц морской и речной отрасли во время Великой Отечественной войны и тех, кто служит сегодня на ледоколах "Атомфлота". А 28 июля учащиеся смогут посетить Белорусский государственный музей народной архитектуры и познакомиться с экспозицией музея "Поднепровье". Во время виртуальной экскурсии они увидят уникальную православную Спасо-Преображенскую церковь XVIII века, погреб для хранения продуктов, а также побывают в усадьбах деревень Волево и Бракова Слобода", - добавили в департаменте.

"Прогулки по музеям онлайн" - виртуальная площадка для знакомства учащихся столицы и их педагогов с историей и культурой Москвы и других городов России. Ознакомиться с афишей мероприятий можно на сайте программы.

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