Georgian Airways ввела четыре дополнительных рейса в Россию

С 6 июля открыли продажу билетов из Тбилиси в Москву на вечерние рейсы по понедельникам, вторникам, четвергам и воскресеньям, также добавлены четыре рейса в обратном направлении в эти дни

ТБИЛИСИ, 3 июля. /ТАСС/. Грузинская авиакомпания Georgian Airways увеличила число еженедельных прямых рейсов между Тбилиси и Москвой с 7 до 11. Об этом свидетельствуют данные на сайте авиакомпании.

Согласно расписанию, с 6 июля открыта продажа билетов из Тбилиси в Москву не только на утренние ежедневные рейсы, а также на вечерние по понедельникам, вторникам, четвергам и воскресеньям. Также добавлены четыре рейса из Москвы в Тбилиси в указанные дни недели. Дополнительные полеты в направлении столицы Грузии будут выполняться в дневные часы.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Российская авиакомпания "Азимут" приступила к выполнению полетов с 19 мая, а 20 мая первый рейс выполнила Georgian Airways. Обе авиакомпании выполняют ежедневно по одному рейсу между Тбилиси и Москвой.

Ранее "Азимут" проинформировал об увеличении частоты полетов из Внуково в Тбилиси до двух раз в день с 5 июля. Также российская авиакомпания Red Wings сообщила, что запускает рейсы между Сочи и Тбилиси с 11 июля, полеты будут совершаться по вторникам и воскресеньям.