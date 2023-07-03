На северо-востоке Москвы подготовили концерты и эстафеты ко Дню семьи, любви и верности

В программу также входят мастер-классы, велопрогулки, выступления музыкальных коллективов и викторина-дискотека

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Концерты, спортивные эстафеты и мастер-классы подготовили в районах Северо-Восточного административного округа Москвы ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в понедельник в префектуре округа.

"Во всех районах округа отметят День семьи, любви и верности, праздничные программы организует спортивно-досуговый центр "Кентавр", - сказали в префектуре.

Здесь отметили, что, к примеру, в сквере на Полковой улице, 6 июля для всех желающих подготовили концерт, мастер-классы и спортивные эстафеты, а развлекать малышей будут ростовые куклы. "8 июля музыкальные коллективы выступят в сквере "Красная дорожка", там же можно будет поучаствовать в играх для всей семьи", - пояснили в префектуре.

В этот же день в районе Северный от площадки рядом с домом 15, корп. 4 на Долгопрудной аллее стартует велопрогулка, участвовать в которой могут все, у кого есть велосипед или самокат.

"Для жителей выступит фольклорный ансамбль "Распев" и артисты театра-студии "Гротеск", а еще состоится викторина-дискотека: сначала участникам предстоит угадать мелодию по первым аккордам, а потом станцевать под нее", - заключили в префектуре.