3 июля, 10:16

В районе Новокосино пройдут бесплатные тренировки по фитнесу и футболу

Всем желающим рекомендуют иметь с собой спортивную одежду и обувь в соответствии с погодой и бутылку с питьевой водой

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Бесплатные тренировки по фитнесу и футболу пройдут в районе Новокосино, сообщает в понедельник префектура Восточного административного округа столицы.

"В районе Новокосино запустили проект "Мой спортивный район", в рамках которого три раза в неделю будут проводиться бесплатные тренировки, для взрослых - по фитнесу, а для детей - по футболу", - сказали в префектуре со ссылкой на государственное бюджетное учреждение "Мосгорспорт". Здесь отметили, что вести занятия будут профессиональные тренеры.

"Точка сбора: огороженная высоким металлическим забором - футбольная площадка с воротами с внутренней стороны дома на ул. Суздальская, д. 20, корп. 2, в дождь собираемся в 15 м от площадки под козырьком подъезда № 2 дома ул. Суздальская, д. 20, корп. 2", - пояснили в префектуре. Ее представители рекомендовали всем желающим заниматься спортом иметь с собой спортивную одежду и обувь в соответствии с погодой и бутылку с питьевой водой. 

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