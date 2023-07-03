Выпускник Физтех-лицея в Долгопрудном стал еще одним трехсотбалльником в Подмосковье

Это уже третий трехсотбалльный результат в Московской области

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Максимальное количество баллов в результате сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) получил еще один выпускник Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном Роман Бурцев. Всего в Московской области трое трехсотбалльников, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Выпускник Физтех-лицея им. П. Л. Капицы Роман Бурцев стал обладателем 300 баллов по ЕГЭ. Учащийся набрал максимальные 100 баллов по трем дисциплинам: профильной математике, физике и русскому языку. Это уже третий трехсотбалльный результат в Московской области", - привели в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

В пресс-службе рассказали, что ранее Роман стал золотым медалистом Азиатской олимпиады по физике. Также среди его достижений несколько серебряных медалей олимпиад, в том числе международных.

"На данный момент в Подмосковье трое трехсотбалльников, 600 стобалльников и 37 учащихся, набравших 100 баллов по двум предметам. Достойные результаты, поздравляем выпускников и желаем им поступления в вузы", - добавила Каклюгина.