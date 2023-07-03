Роспотребнадзор назвал стабильной эпидситуацию в Херсонской области

Прививочные пункты работают без выходных

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Эпидемическая ситуация в Херсонской области стабильная. Прививочные пункты работают без выходных. Об этом журналистам сообщили во понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Осуществляется оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения. Эпидобстановка в регионе остается стабильной. Продолжается вакцинация жителей региона против вирусного гепатита А, брюшного тифа, шигеллеза. Стационарные и выездные прививочные пункты работают без выходных. Сформирован достаточной запас вакцинных препаратов", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор продолжает проводить мероприятия по снижению рисков возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

"Нарастающим итогом с 07.06.2023 отобрано 692 пробы питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала, воды поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта. Ведется промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды", - уточняется в сообщении.

Особое внимание уделяется качеству воды на черноморском побережье. "Замеры регулярно проводятся в семи контрольных точках на различных глубинах. В ходе исследований значимых отклонений от нормативных показателей не выявлено", - отметил в ведомстве.