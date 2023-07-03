Британские кинозвезды призвали организаторов Уимблдона отказаться от спонсорства Barclays

По их мнению, сделка с банком, которая оценивается не менее чем в £20 млн в год, наносит ущерб репутации Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Британские знаменитости, включая кинорежиссера Ричарда Кертиса и актрису Эмму Томпсон, написали письмо организаторам Уимблдонского теннисного турнира с требованием отказаться от спонсорской сделки с банком Barclays. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian.

По мнению авторов письма, сделка с банком, которая оценивается не менее чем в £20 млн ($25 млн) в год, наносит ущерб репутации Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. В коллективном заявлении говорится, что Barclays отказывается брать на себя обязательства в сфере борьбы с изменением климата. "Barclays финансирует климатический хаос и получает от этого прибыль. Согласие на спонсорское предложение от них означает одобрение их действий", - сказано в письме.

Подпись под обращением также поставили депутат Палаты общин британского парламента от Зеленой партии Англии и Уэльса Кэролайн Лукас и бывший исполнительный секретарь (2010-2016) Рамочной конвенции ООН об изменении климата Кристиана Фигерес. Кроме того, кампанию поддержали неправительственная организация Global Witness и британское подразделение международной природоохранной организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной).

Организаторы Уимблдона и Barclays объявили о заключении многолетнего спонсорского партнерства в ноябре прошлого года. Ранее банковским спонсором турнира был HSBC. По словам экоактивистов, Barclays за последние два года предоставил более $38 млрд таким нефтегазовым компаниям, как Exxon Mobil, Shell и Total.