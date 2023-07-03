Гости форума "Россия" на ВДНХ смогут совершить виртуальный полет над Ярославской областью

Экспозиция региона, в частности, познакомит посетителей с работающими в области предприятиями федерального значения и туристическими объектами

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Посетители экспозиции правительства Ярославской области на международной выставке-форуме "Россия", которая пройдет на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года, смогут совершить виртуальный полет на аэростате над достопримечательностями региона. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Ярославской области.

"Важная часть экспозиции региона будет посвящена фестивалю воздушных шаров в Переславле-Залесском. Проект задуман правительством области в сотрудничестве с представителями Федерации воздухоплавания Ярославской области. Посетители смогут окунуться в атмосферу фестиваля, лично совершив виртуальный полет на тепловом аэростате над достопримечательностями региона", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, представители региона будут стремиться использовать эту площадку на 100%, чтобы продвинуть область на всероссийском и международном уровне.

"Ярославская область представит три направления: экономическое, туристическое и культурное. Посетители нашего стенда смогут познакомиться с промышленным потенциалом региона, оценить турмаршруты, наше богатое культурное наследие. Для нас это хорошая возможность привлечь новые инвестиции, встретить больше гостей, предложив к их услугам все возможности нашей туристической инфраструктуры", - цитирует пресс-служба Евраева.

Экспозиция региона познакомит гостей с работающими в области предприятиями федерального значения, туристическими объектами, в том числе входящими в маршрут "Золотое кольцо", с Ярославской областью как одним из центров православия, местами паломничества. Также пройдут концерты, мероприятия с участием известных людей из региона. Кроме того, 8 января правительство региона проведет в рамках выставки День Ярославской области, сообщает пресс-служба.

Участниками международной выставки-форума "Россия" станут регионы РФ, представители общественности, предприятий реального сектора и крупных корпораций, зарубежных стран. В программе - экспозиция достижений России, дни регионов, деловые недели, культурно-развлекательная программа, фестивали кулинарных традиций и ярмарка, говорится в сообщении.