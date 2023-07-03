В Общественной палате предложили ввести дополнительные выплаты жителям городов-героев СВО

Зампред комиссии ОП Александр Малькевич также поддержал идею установить стелы с изображением герба в городах-героях и создать музеи, посвященные героическим подвигам и стойкости жителей в ходе СВО

ГЕНИЧЕСК, 3 июля. /ТАСС/. Жители городов, которые могут получить звания "Городов-героев специальной военной операции", должны иметь право на дополнительные выплаты, заявил первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму на рассмотрение парламента законопроект об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции" городам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Гораздо важнее предусмотреть финансовую помощь на восстановление обстреливаемых украинскими войсками городов и на текущие нужды жителей, на обустройство мирной жизни. Жители городов, имеющих статус "Город-герой специальной военной операции", должны иметь право на дополнительные выплаты", - сказал Малькевич в понедельник ТАСС, комментируя инициативу ЛДПР.

Он отметил, что в ОП решили создать координационный совет по развитию и интеграции новых российских регионов и одним из первых было вынесено предложение учредить звание "Город военно-трудовой доблести". "Хорошо, что депутаты обратили внимание на инициативу ОП и развили эту идею. Но главное, чтобы деньги сейчас доходили до жителей новых регионов России", - добавил Малькевич.

Малькевич также предложил присвоить звание "город-герой" некоторым населенным пунктам: "Это Новая Каховка в Херсонской области, Энергодар, Васильевка, Пологи и Токмак в Запорожской области. В Донецкой и Луганской народных республиках, если какой-то город не упомянем, просто обидим. Они все заслужили звание. Особенно Горловка, сами Донецк и Луганск. И, конечно же, нельзя забывать о Шебекино в Белгородской области".

Зампред комиссии ОП также поддержал идею установить стелы с изображением герба города в городах-героях и создать музеи, посвященные героическим подвигам и стойкости жителей в ходе СВО. "Однако пока стоит ограничиться созданием одного музея, а вместо создания его филиалов передать деньги людям, живущим в городах-героях", - считает Малькевич.