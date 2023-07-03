На вокзале Одессы закрыли украинскими символами около 100 советских барельефов

В городе ранее демонтировали памятники русскому полководцу Александру Суворову и основательнице Одессы Екатерине II

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Барельефы советской эпохи на здании железнодорожного вокзала Одессы закрыли изображениями с государственными символами Украины и видами города. Об этом сообщило местное издание "Думская".

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания, отмечается, что замене подверглось около 100 советских барельефов снаружи и внутри здания.

В последние месяцы в Одессе демонтировали памятники русскому полководцу Александру Суворову и основательнице Одессы Екатерине II, два монумента Максиму Горькому, идет процесс переименования около 200 топонимов, названия которых связаны с Россией, СССР и Белоруссией, в частности, уже переименованы Суворовский район (назван в честь Александра Суворова - прим. ТАСС) в Пересыпский, а Малиновский (назван в честь советского маршала Родиона Малиновского - прим. ТАСС) в Хаджибейский.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. По информации Минкультуры Украины, только за 2022 год переименовано 9 859 географических названий и демонтированы 145 памятников, связанных с Россией, в частности, снесены 28 памятников Пушкину.