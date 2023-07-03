Гости праздника на юго-востоке Москвы смогут узнать о традициях древних славян

Мероприятие состоится 6 июля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Узнать о традициях древних славян смогут гости семейного праздника, который пройдет в четверг, 6 июля, в культурном центре "Лидер" на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает в понедельник префектура Юго-Восточного административного округа со ссылкой на организаторов мероприятия.

"Ребята и их родители узнают, как веселились предки-славяне и зачем прыгали через костер, гостей праздника ждет рассказ о славянских традициях", - сказали в префектуре. Здесь отметили, что дети и их родители узнают, что, к примеру, прыжки через костер являлись символом очищения. "Участники, конечно, попробуют прыгать не через настоящее пламя, а через "костер", нарисованный на детской площадке", - рассказали в префектуре.

Кроме того, гости мероприятия сыграют в русские народные игры хоровод и ручеек и научатся плести венки из цветов, колосков и стеблей травы.