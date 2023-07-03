Посол России прокомментировал беспорядки в Лозанне

Сергей Гармонин сообщил, что они не создадут проблем для находящихся в Швейцарии россиян

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Швейцарии не видит проблем для граждан России в связи с беспорядками в Лозанне. Об этом в понедельник сообщил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы не видим никаких проблем для наших граждан, живущих [здесь] или посещающих Швейцарию", - сказал он. "Поскольку это локальная акция, немногочисленная. К тому же швейцарская полиция всегда действует очень эффективно, заблаговременно информирует жителей отдельных районов или городов о предполагаемых акциях, демонстрациях и принимает все меры по контролю за ситуацией", - пояснил Гармонин.

Посол отметил, что события в Лозанне вряд ли станут прологом для каких-либо беспорядков на территории Швейцарии, потому что социально-политическая обстановка там отличается от обстановки во Франции. По словам дипломата, в Швейцарии выше уровень жизни, иная политическая культура, а также отсутствует массовая миграция.

Ночью с 1 на 2 июня более сотни молодых людей устроили беспорядки в Лозанне, разбив витрины нескольких магазинов. В пресечении беспорядков было задействовано около 50 сотрудников правоохранительных органов, никто из них не пострадал. Муниципальная полиция сообщала о семи задержанных, среди которых шестеро - несовершеннолетние.

Во Франции массовые акции, сопровождающиеся насилием и грабежом магазинов, начались после того, как 27 июня в Нантере полицейские застрелили 17-летнего водителя, отказавшегося подчиниться их требованиям. Сотрудник полиции, который произвел выстрел во французского подростка алжирского происхождения, взят под стражу, ведется расследование. Похороны погибшего прошли в субботу.