3 июля, 11:12

Через "Госуслуги" стало возможно подать заявление на переход в 10-й класс

Как отметили в Минцифры, подача заявления будет доступна только после сдачи ГИА и получения аттестата

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Возможность подать заявление для перехода школьников в 10-й класс стала возможна через портал "Госуслуги". Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

"В российских школах начался прием в 10-й класс, выпускникам 9-х классов нужно подать заявление на зачисление. Это обязательно, даже если ученик решил продолжить обучение в той же школе. Подать заявление можно через "Госуслуги", - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что подать заявление могут родители или сами школьники, если они старше 14 лет, а срок подачи устанавливает школа. Сама подача заявления будет доступна только после сдачи ГИА и получения аттестата. "Сейчас к сервису подключено 36 тыс. образовательных учреждений в 79 регионах", - добавили в министерстве.

Чтобы подать заявление, необходимо его заполнить и отправить через портал госуслуг, принести в школу оригиналы документов, перечень которых будет виден после заполнения заявления, и в течение пяти рабочих дней после подачи оригиналов школа издаст акт о зачислении. "В класс зачислят при наличии свободных мест. Они распределяются по времени подачи заявления. Уведомление о зачислении придет в личный кабинет в течение нескольких дней после акта о зачислении", - пояснили в Минцифры. 

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