В Туве более 80 человек прошли вакцинацию в очаге сибирской язвы

Общими медицинскими наблюдениями охвачено 228 человек

ТАСС, 3 июля. Вакцинацию в очаге сибирской язвы, ранее выявленной в одном из хозяйств Тувы, прошли 84 человека, под медицинским наблюдением находятся более 220 человек, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

"За короткий промежуток времени составлен список подлежащих вакцинации лиц, проведен объезд чабанских стоянок. Вакцинацией охвачено 84 человека, в том числе пятеро подлежащих вакцинации по возрасту детей с 14 до 17 лет. Общими медицинскими наблюдениями охвачено 228 человек на территории сельского поселения Бижиктиг-Хая. По состоянию на 2 июля экстренную химиопрофилактику получают 162 человека, в том числе 24 ребенка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе работают медицинские бригады, которые проводят подворовой обход, а также экстренную профилактику антибактериальными препаратами. Заразившийся сибирской язвой пациент сейчас находится на лечении в инфекционной больнице в состоянии средней тяжести с положительной динамикой.

Как сообщалось ранее, специалисты территориального управления Россельхознадзора исследовали патологический материал от лошади из личного подсобного хозяйства. В результате был выявлен возбудитель особо опасного заболевания - сибирской язвы.