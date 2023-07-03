Более 50 единиц тяжелого аналогового оборудования заменили в медучреждениях Подмосковья

Всего до конца 2024 года планируется заменить более 220 медицинских аппаратов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Свыше 50 рентген-аппаратов, флюорографов и маммографов обновили в медучреждениях Московской области в рамках реализации программы по замене аналоговой тяжелой техники на цифровую. Всего до конца 2024 года планируется заменить более 220 медицинских аппаратов, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Мы успешно реализуем в Подмосковье 3-летнюю программу по замене аналоговой тяжелой техники на современную, цифровую. За все время заменили уже 55 единиц такого оборудования - это рентген-аппараты, флюорографы, маммографы. А всего до конца 2024 года планируем заменить 224 таких аппарата", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

Так, в Коломенской областной больнице ввели в работу цифровые рентген-аппарат и маммограф. Они установлены в поликлинике № 3 на улице Фурманова.

В пресс-службе отметили, что оборудование приобретено в рамках нацпроекта "Здравоохранение".