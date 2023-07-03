На фестивале "Российская креативная неделя. Москва фест" проведут более 700 мероприятий

В программу входят образовательные и просветительские мероприятия, мастер-классы, тренинги, кинопоказы, театральные постановки

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Свыше 700 мероприятий проведут для жителей столицы в рамках фестиваля "Российская креативная неделя. Москва фест", будут работать 60 площадок. Об этом журналистам сообщил в понедельник руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"В этом году Москва масштабно участвует в креативной неделе. <…> Отдельно будет проходить фестиваль в рамках креативной недели на 60 площадках города. Начиная с сегодняшнего дня уже начинаются мероприятия на этих площадках: образовательные, просветительские, где-то пройдут кинопоказы, театральные постановки. В этих мероприятиях может принять участие любой житель города. Мероприятия ориентированы на разные возрасты - дети, подростки, люди пожилого возраста. <…> Мероприятий очень большое количество. Более 700 мероприятий будут проходить в течение недели", - сказал Фурсин.

По его словам, каждый сможет посмотреть, что такое креативная индустрия, креативный продукт, а также все желающие смогут принять участие в мастер-классах и тренингах. Власти Москвы поставили перед собой несколько задач. Первая - показать жителям города, что в Москве очень сильное креативное предпринимательство. Ежегодно в Москве растет число представителей бизнеса в креативной индустрии, продуктов. Вторая задача - вовлечь большое количество молодежи, которая на сегодняшний день является не только потребителем креативного продукта, но и заинтересована в работе в креативных индустриях.

Поэтому на территории города в течение недели будут проходить мероприятия, где каждый молодой человек может себя попробовать и определиться со своей будущей профессией, добавил глава ведомства.

"Нам важна, конечно же, и деловая составляющая. В рамках недели будут проходить и деловые мероприятия, переговоры как между российскими компаниями, так и зарубежными. Потому что для нас важно в рамках наших зарубежных переговоров - это экспорт нашего креативного продукта и совместные проекты", - подчеркнул Фурсин.