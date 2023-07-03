ВС РФ разрешил привлечь экс-судью по статье КоАП за отказ от освидетельствования после ДТП

ДТП произошло в сентябре 2022 года на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 3 июля./ТАСС/. Верховный суд РФ разрешил привлечь к административной ответственности военного судью в отставке Владимира Додухова за отказ от освидетельствования после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Представление генерального прокурора РФ Игоря Краснова о привлечении к административной ответственности Додухова удовлетворено", - сказала представитель суда.

ДТП произошло в сентябре 2022 года на Кутузовском проспекте в Москве. Додухов отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В его отношении был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). С 2008 по 2011 год Додухов был судьей Пятого гарнизонного военного суда.