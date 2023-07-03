Фонд "Защитники Отечества" за месяц получил 60 тыс. обращений

Председатель фонда Анна Цивилева сообщила, что в основном они касаются вопросов оформления документов и получения статуса ветерана боевых действий

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" за месяц работы получил более 60 тыс. обращений, в основном они касаются вопросов оформления документов и получения статуса ветерана боевых действий. Об этом в понедельник в Telegram-канале сообщила председатель фонда Анна Цивилева.

"Прошел месяц с начала работы филиалов фонда "Защитники Отечества" во всех регионах нашей страны. За это время к нам поступило более 60 тыс. обращений, большая часть из них касается оформления документов, получения статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинской реабилитации, юридической и психолого-психотерапевтической помощи, содействия в протезировании и трудоустройстве", - говорится в сообщении.

Цивилева напомнила, что ветеранов персонально сопровождают социальные координаторы филиалов фонда, которые прошли специальное обучение. Среди них - матери и жены участников специальной военной операции, сами ветераны, люди с большим опытом социальной работы, волонтеры и неравнодушные граждане. "Они внимательно относятся к каждому запросу подопечных, каким бы он ни был. Для них поступающие обращения - это в первую очередь сигнал к действию: защитникам Отечества нужна адресная помощь и поддержка, которую нужно оказать так быстро, насколько это возможно", - добавила председатель фонда.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который занимается оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих.