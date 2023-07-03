3 июля, 11:31
Беспорядки во Франции

Почти 70% опрошенных французов призвали к введению в стране чрезвычайного положения

Большинство респондентов (69%) сообщили, что осуждают насилие в разных частях страны

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Почти 70% жителей Франции выступают за введение в стране чрезвычайного положения в связи с беспорядками, охватившими республику после того, как полицейский застрелил в Нантере 17-летнего подростка, отказавшегося выполнять требования дорожного патруля. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения Ifop.

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"69% французов высказались за введение чрезвычайного положения, - отмечается в тексте. - Большинство французов (69%) также осуждают насилие в разных частях страны".

57% опрошенных заявили, что поддерживают действия полиции и жандармерии.

Исследование проводилось путем опроса 1 005 жителей Франции старше 18 лет 29 и 30 июня.

Власти 10 коммун страны ввели комендантский час с запретом выхода на улицу в вечерние и ночные часы. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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