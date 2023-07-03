На Ставрополье семь населенных пунктов обеспечат центральным водоснабжением

Завершить работы планируется до конца 2024 года, в общей сложности качественную питьевую воду получат 24,5 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 3 июля. /ТАСС/. Семь населенных пунктов на Ставрополье, где проживают около 25 тыс. человек, обеспечат централизованным водоснабжением до конца 2024 года. На работы направят более 800 млн рублей, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе губернатора.

"Этим летом в Предгорном округе Ставропольского края стартует реализация одного из самых крупных проектов в сфере водоснабжения - строительство межпоселкового водовода протяженностью 33 км. Проект позволит провести качественную воду в дома жителей сел Юца, Этока, Садового, Привольного, поселка Песковского, хуторов Тамбукан и Новая Пролетарка. Дополнительный объем ресурса получит также южная часть Пятигорска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение на проведение строительно-монтажных работ уже заключено. Основное финансирование в объеме 765,5 млн рублей удалось привлечь из федерального бюджета, плюс порядка 48,8 млн рублей выделит край. Завершить работы планируется до конца 2024 года. В общей сложности качественную питьевую воду получат 24,5 тыс. человек.

По данным пресс-службы, о "водной" проблеме селяне сообщали на прямую линию губернатора. В настоящее время большинство из них получают воду из природных источников, которые истощились. Новый водовод, запитанный от Кубанских очистных сооружений водоснабжения, позволит подключить населенные пункты к централизованной системе.