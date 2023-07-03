На юге Москвы завершили реконструкцию Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов

Работы проводили с использованием плавающего земснаряда "Ватермастер", уровень воды понижали частично, чтобы сохранить сложившуюся водную экосистему

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, расположенных в Аршиновском парке на юге столицы. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Проведены мероприятия по очистке и восстановлению Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов общей площадью 1,1 га. Каскадные водоемы вырыли еще в конце 1970-х годов, на протяжении многих лет они остаются популярным местом отдыха горожан. В рамках проекта выполнили весь комплекс необходимых работ: очистили от иловых отложений и мусора, провели дноуглубление, устроили площадки биоплато, отремонтировали береговую полосу и водопропускное сооружение", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра уточнил, что вначале пруды очистили от иловых отложений, всего извлекли более 2 тыс. куб. м накоплений, средняя глубина водоемов увеличилась до 2 м. Работы проводили с использованием плавающего земснаряда "Ватермастер", уровень воды понижали частично, чтобы сохранить сложившуюся водную экосистему.

"Для формирования природного дна на всей площади ложа прудов уложили слой песка толщиной 20 см, устроили зимовальные ямы, чтобы создать безопасные условия для водных обитателей в холодное время года. Береговая полоса протяженностью 824 м оставлена откосной для удобного выхода водоплавающих птиц. Локальные участки земляного берега оформили в виде природного откоса и укрепили щебнем", - отметил Бирюков.

Кроме того, на прудах обустроили три зоны биоплато общей площадью более 140 кв. м, высадили свыше 2 тыс. растений, замедляющих зарастание.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий жителей.