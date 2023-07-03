Сын Александра Митты опроверг информацию об ухудшении здоровья режиссера

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что народного артиста России частично парализовало

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сын народного артиста России, кинорежиссера и сценариста Александра Митты Евгений Митта в беседе с ТАСС опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья отца.

В понедельник Telegram-канал Baza сообщил, что 90-летнего Митту частично парализовало, сын режиссера вызвал скорую помощь.

"Нет, все нормально", - сказал Евгений Митта на просьбу прокомментировать информацию о состоянии режиссера. От дальнейших комментариев собеседник агентства отказался.

Александр Наумович Митта (фамилия при рождении - Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960 году получил диплом режиссерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова). Режиссерским дебютом Александра Митты стала экранизация пьесы Александра Хмелика "Друг мой, Колька!" (1961). В дальнейшем он снял фильмы "Звонят, откройте дверь" (1965; в 1966 году картина получила приз международного фестиваля детских кинокартин в Венеции), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Точка, точка, запятая..." по повести Михаила Львовского (1972), "Москва, любовь моя" (1974), "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976), "Сказка странствий" (1982), "Шагал - Малевич" (2013), а также сериал "Граница. Таежный роман" (2000; в 2001 году - премия ТЭФИ в номинациях "За лучший сценарий", "За лучшую режиссуру", "За лучший телевизионный художественный/игровой сериал").