3 июля, 14:09

Сальдо заявил об отсутствии пробок на Чонгарском мосту

Движение идет в обычном режиме, отметил врио главы Херсонской области

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Движение автомобилей по Чонгарскому мосту после ремонта идет в обычном режиме, заявил в эфире телеканала "Россия-24" врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

"Движение возобновлено в штатном режиме, в Крым <...> есть еще три пропускных пункта, поэтому очередей я не вижу", - сказал Сальдо.

При этом глава региона отметил, что опасность новых ракетных ударов все еще сохраняется.

Ранее председатель правительства области Андрей Алексеенко рассказал ТАСС, что Чонгарский мост, расположенный на границе Херсонской области и Крыма, восстановлен после удара украинских войск 22 июня. 

Теги:
РоссияСальдо, Владимир Васильевич
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