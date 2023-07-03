Умер последний французский участник высадки союзников в Нормандии Леон Готье

Ему было 100 лет

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Ветеран 1-го батальона морской пехоты специального назначения ("коммандос Кифер"), сформированного из бойцов движения "Сражающаяся Франция" для участия в Нормандской операции союзников, Леон Готье умер в Кане на севере Франции в возрасте 100 лет. Об этом сообщил в понедельник в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Последний ветеран "коммандос Кифер", который вместе с 176 французскими товарищами принял участие в высадке в Нормандии 6 июня 1944 года, герой Освобождения Леон Готье покинул нас", - написал французский лидер.

Готье в 17-летнем возрасте вступил в ряды морской пехоты в феврале 1940 года. Он защищал французский порт Шербур, а затем был канониром на броненосце "Курбе". В 1943 году он в качестве волонтера был включен в "коммандос Кифер". 6 июня 1944 года в составе батальона он принял участие в десантной операции "Оверлорд" в Нормандии.

В 2020 году за заслуги перед Францией Макрон наградил Готье орденом Почетного легиона степени Великого офицера.