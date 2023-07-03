В Стройкомплексе Москвы провели обучение по работе с цифровой исполнительной документацией

По завершению программы участникам направили соответствующие акты

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Практические навыки работы с исполнительной документацией по объектам капитального строительства в электронной форме получили представители семи московских департаментов, государственных учреждений и подрядных организаций, осуществляющих работы по строительству и реконструкции объектов за счет средств городского бюджета. Об этом сообщил в понедельник руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Обучение стартовало в мае для исполнения в дальнейшем требований правительства Москвы вести исполнительную документацию исключительно в электронной форме с 1 июля и было разделено на несколько потоков. Внедрение цифровой исполнительной документации (ЦИД) на объектах, строительство, реконструкция которых осуществляется за счет средств городского бюджета, ведется столичными департаментом градостроительной политики и департаментом строительства.

"В ходе практических занятий участники заводят в систему информацию по проектам, загружают необходимые материалы в журнал входного контроля, учатся формировать акты освидетельствования скрытых работ и акты освидетельствования ответственных конструкций, комплекты исполнительной документации", - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента градостроительной политики.

Он уточнил, что в начале обучения участникам предоставили доступ к методическим материалам, дорожной карте занятий, инструкциям по получению электронной подписи. По завершению программы участникам направили соответствующие акты. "В совокупности по результатам обучения всех потоков к переходу на цифровую исполнительную документацию готовы представители организаций по более чем 400 объектам капитального строительства", - отметил глава департамента.

Левкин добавил, что так был обеспечен плавный и качественный переход на цифровую систему ведения исполнительной документации, что повысит эффективность и прозрачность работы в сфере столичного строительства.

"В дальнейшем планируется на регулярной основе проводить обучение работе с ЦИД по объектам, по которым запланировано начало строительно-монтажных работ в ближайшее время, а также осуществлять мониторинг и при необходимости поддержку для уже обученных сотрудников", - заключил он.