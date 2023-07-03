Более 150 тыс. человек посетили программу в честь Дня молодежи в парках Москвы

В программе входили турниры и тренировки по баскетболу, воркауту, панна-футболу и танцам

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мероприятия в честь Дня молодежи, которые состоялись с 30 июня по 2 июля в семи парках Москвы, посетили более 150 тыс. гостей. Об этом сообщила в понедельник заместитель мэра Наталья Сергунина.

"Площадки в парках и на ВДНХ посетили более 150 тыс. горожан и туристов. Подготовить и провести мероприятия помогли свыше 500 лекторов, наставников и волонтеров. Среди самых популярных программ были концерты, спортивные соревнования, карьерные тренинги и творческие занятия", - сказала Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба ВДНХ.

Она уточнила, что в парках "Дубки", "Северное Тушино", Измайловском, в саду имени Н. Э. Баумана, на ВДНХ и других площадках было организовано более 40 тематических площадок. Для участников была запланирована обширная программа: выступления музыкантов, мастер-классы, спортивные турниры, занятия на VR-тренажере, квесты, патриотические и познавательные события, знакомство с волонтерскими проектами города, а также благотворительная ярмарка.

"В парке Дружбы провели мастер-класс по игре на ударных, клавишных музыкальных инструментах, на электро- и бас-гитарах. Парк "Северное Тушино" подготовил открытые тренировки, а в саду имени Н. Э. Баумана учили актерскому мастерству. В парке "Дубки" всех желающих приглашали научиться современным танцам, освоить базовые движения капоэйры и йоги", - добавили в пресс-службе.

Познавательные мероприятия в честь Дня молодежи прошли и на ВДНХ. Так, в центре "Космонавтика и авиация" провели экскурсию, посвященную первому отряду космонавтов, молодым инженерам и конструкторам авиакосмической сферы. А в музее славянской письменности "Слово" гид рассказал о жизни молодежи в период от Древней Руси до XX века.

Молодежный фестиваль

"В парке культуры и отдыха "Ходынское поле" прошел фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего", объединивший три пространства: "Спорт", "Добро" и "Возможности". Первое - для молодежи, которая выбирает активный образ жизни. В программе были турниры и тренировки по баскетболу, воркауту, панна-футболу и танцам. А еще специалисты рассказывали гостям о правильном питании. У главной сцены фестиваля состоялись выступления по фристайлу", - отмечается в сообщении.

Фестивальное пространство "Добро" посвятили благотворительности и волонтерству. Юноши и девушки могли посетить благотворительную ярмарку, присоединиться к мастер-классам, совершить полет с помощью VR-тренажера. Специалисты в области охраны окружающей среды рассказывали о вторичном использовании ресурсов и экотрендах. Также на площадке прошел молодежный кубок Москвы по КВН. В лектории "Разговоры о важном" были организованы встречи с героями Российской Федерации.

Программа пространства "Возможности" была направлена на развитие карьерных и творческих навыков. Здесь проводили занятия по технике публичных выступлений и актерскому мастерству, консультировали по вопросам профессионального развития, создавали арт-объекты, соревновались в мастерстве молодые журналисты и блогеры. На главной сцене оба дня выступали лауреаты и победители фестиваля "Московская студенческая весна", участники проекта "Студвесна. Голос", известные артисты и музыкальные коллективы, заключили в пресс-службе ВДНХ.