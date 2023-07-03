Сальдо заявил, что Путин в еженедельном режиме интересуется ситуацией в Херсонской области

По словам врио губернатора региона, президент вместе с тем держит на контроле работу всех вооруженных сил, которые сейчас работают "достаточно четко"

ГЕНИЧЕНСК, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в еженедельном режиме интересуется тем, как обстоят дела в Херсонской области. Об этом в интервью "России-24" сказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Еженедельно президент лично интересуется у меня, как обстоят дела. Он большей частью беспокоится за людей", - рассказал глава региона.

По его словам, Путин вместе с тем держит на контроле работу всех вооруженных сил, которые сейчас, по мнению Сальдо, работают "достаточно четко".