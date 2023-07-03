3 июля, 12:15
Военная операция на Украине

Сальдо заявил, что Путин в еженедельном режиме интересуется ситуацией в Херсонской области

По словам врио губернатора региона, президент вместе с тем держит на контроле работу всех вооруженных сил, которые сейчас работают "достаточно четко"

ГЕНИЧЕНСК, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в еженедельном режиме интересуется тем, как обстоят дела в Херсонской области. Об этом в интервью "России-24" сказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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"Еженедельно президент лично интересуется у меня, как обстоят дела. Он большей частью беспокоится за людей", - рассказал глава региона.

По его словам, Путин вместе с тем держит на контроле работу всех вооруженных сил, которые сейчас, по мнению Сальдо, работают "достаточно четко". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
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