3 июля, 12:19
Беспорядки во Франции

Франция выделит €20 млн на ремонт поврежденных при беспорядках камер видеонаблюдения

Ремонт требуется 1 тыс. устройств, уточнил глава МВД страны Жеральд Дарманен

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Франции приняло решение выделить €20 млн на ремонт камер видеонаблюдения, поврежденных в ходе беспорядков во французских коммунах. Об этом в понедельник заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

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"Кабмин решил направить €20 млн для срочного ремонта 1 тыс. камер видеонаблюдения, поврежденных в последние дни", - написал он в Twitter.

Беспорядки начались, когда 27 июня 17-летний водитель был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка алжирского происхождения, взят под стражу.

Ранее Дарманен сообщил, что за последние три дня в ходе погромов были задержаны 3,2 тыс. человек, средний возраст которых составляет 17 лет.

На воскресном совещании оперативного штаба в Елисейском дворце президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что власти будут на стороне полиции и жандармерии. Он потребовал от глав МВД и Минюста сделать все необходимое для восстановления порядка в республике. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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