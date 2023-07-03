Франция выделит €20 млн на ремонт поврежденных при беспорядках камер видеонаблюдения

Ремонт требуется 1 тыс. устройств, уточнил глава МВД страны Жеральд Дарманен

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Франции приняло решение выделить €20 млн на ремонт камер видеонаблюдения, поврежденных в ходе беспорядков во французских коммунах. Об этом в понедельник заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Кабмин решил направить €20 млн для срочного ремонта 1 тыс. камер видеонаблюдения, поврежденных в последние дни", - написал он в Twitter.

Беспорядки начались, когда 27 июня 17-летний водитель был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка алжирского происхождения, взят под стражу.

Ранее Дарманен сообщил, что за последние три дня в ходе погромов были задержаны 3,2 тыс. человек, средний возраст которых составляет 17 лет.

На воскресном совещании оперативного штаба в Елисейском дворце президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что власти будут на стороне полиции и жандармерии. Он потребовал от глав МВД и Минюста сделать все необходимое для восстановления порядка в республике.