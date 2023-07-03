В КБР в рамках нацпроекта "Экология" очистят участок высокогорной реки

Проблемные участки избавят от крупных предметов, затрудняющих течение, без ущерба растениям, занесенным в Красную книгу региона

НАЛЬЧИК, 3 июля. /ТАСС/. Высокогорную реку Баксан в Кабардино-Балкарии очистят в рамках нацпроекта "Экология", 13-километровый участок освободят от наносов к концу 2024 года, сообщили в понедельник в региональном правительстве.

"В Эльбрусском районе очищают 13-километровый участок реки Баксан. Экологические условия улучшатся для 5 тыс. жителей Кабардино-Балкарии. Работы проходят на участке реки Баксан в районе сел Эльбрус и Тегенекли в рамках нацпроекта "Экология", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.

Реку очищают от древесного хлама и грязекаменных наносов с гор. Проблемные участки избавят от крупных предметов, затрудняющих течение, без ущерба растениям, занесенным в Красную книгу Кабардино-Балкарии. Отмечается, что в настоящее время работы ведут на участке ниже впадения реки Кубасанты в районе разрушенного в 2018 году моста до селения Верхний Баксан.

Баксан берет начало с ледников Азау на Эльбрусе, протекает в границах сельских поселений пяти районов республики и нацпарка "Приэльбрусье", в ее водах обитает форель. Весь комплекс работ завершат в 2024 году.