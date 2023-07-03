В Молдавии проверят действия служб во время стрельбы в аэропорту Кишинева

Возбуждено уголовное дело в целях проверки ненадлежащего исполнения служебных обязанностей лицами, участвующими в обеспечении безопасности в аэропорту 30 июня, сообщили в Генпрокуратуре страны

КИШИНЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело для проверки действий ответственных за безопасность в международном аэропорту Кишинева, где 30 июня гражданин Таджикистана Рустам Ашуров застрелил двух офицеров.

"Возбуждено уголовное дело в целях проверки неисполнения или ненадлежащего исполнения служебных обязанностей лицами, участвующими в обеспечении безопасности в международном аэропорту Кишинева 30 июня 2023 года, что привело к гибели двух человек", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

В нем отмечено, что "общество должно быть в дальнейшем незамедлительно проинформировано о событиях, имеющих серьезные социальные последствия, в той мере, в какой эта информация не повлияет на уголовное расследование".

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал руководителей силовых структур страны подать в отставку после трагедии в аэропорту Кишинева, которая, по его словам, продемонстрировала неспособность властей обеспечить безопасность стратегических объектов и населения. С критикой действий властей выступили оппозиционные партии страны, представители общественности.