3 июля, 12:27
Стрельба в аэропорту Кишинева

В Молдавии проверят действия служб во время стрельбы в аэропорту Кишинева

Возбуждено уголовное дело в целях проверки ненадлежащего исполнения служебных обязанностей лицами, участвующими в обеспечении безопасности в аэропорту 30 июня, сообщили в Генпрокуратуре страны

КИШИНЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело для проверки действий ответственных за безопасность в международном аэропорту Кишинева, где 30 июня гражданин Таджикистана Рустам Ашуров застрелил двух офицеров.

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"Возбуждено уголовное дело в целях проверки неисполнения или ненадлежащего исполнения служебных обязанностей лицами, участвующими в обеспечении безопасности в международном аэропорту Кишинева 30 июня 2023 года, что привело к гибели двух человек", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

В нем отмечено, что "общество должно быть в дальнейшем незамедлительно проинформировано о событиях, имеющих серьезные социальные последствия, в той мере, в какой эта информация не повлияет на уголовное расследование".

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал руководителей силовых структур страны подать в отставку после трагедии в аэропорту Кишинева, которая, по его словам, продемонстрировала неспособность властей обеспечить безопасность стратегических объектов и населения. С критикой действий властей выступили оппозиционные партии страны, представители общественности. 

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МолдавияСтрельба в аэропорту Кишинева
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