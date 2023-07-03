Из акватории Сахалина со дна подняли семь затонувших судов

Всего до конца 2024 года в островном регионе планируется ликвидировать 52 затонувших объекта

ТАСС, 3 июля. Из акватории Сахалина в рамках проекта "Генеральная уборка" со дна подняли семь затонувших судов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"К сегодняшнему дню в Сахалинской области со дна моря подняли семь затонувших судов. До конца года планируется утилизировать еще 19 таких объектов. Работы развернуты вблизи Северо-Курильска, а также сел Озерское Корсаковского района и Зырянское - Холмского. Всего до конца 2024 года в островном регионе планируется ликвидировать 52 объекта затонувшего имущества", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обсудил в Южно-Сахалинске с руководством Сахалинской области реализацию федерального проекта "Генеральная уборка". "Я надеюсь, что проект и дальше будет продолжаться, и горизонт марины, когда ходишь на яхте по водной поверхности, не будут уродовать торчащие остовы судов, не будут создавать проблем и опасности для судоходства", - приводит пресс-служба слова Трутнева.

Работа начата два года назад. Специалисты регионального Минтранса и капитаны портов островного региона провели инвентаризацию затонувшего имущества, сформировали перечень объектов, определенных к первоочередному подъему. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, в первую очередь со дна поднимаются объекты, мешающие судоходству или портящие вид, затем - все остальные.

Реализация проекта "Генеральная уборка" инициирована правительством России по государственной программе "Охрана окружающей среды".