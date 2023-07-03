Жителям Херсонщины рекомендовали привиться от гепатита А из-за затопления территорий

Вакцинацию бесплатно проводят в медучреждениях региона

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Жителям районов Херсонской области, расположенных рядом с затопленными территориями, рекомендовано вакцинироваться против гепатита А, брюшного тифа и дизентерии Зонне. Об этом в понедельник журналистам сообщил главный внештатный специалист - эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин.

"В связи с высоким риском распространения кишечных инфекций из-за затопления некоторых территорий Херсонской области, рекомендую жителям ближайших районов вакцинироваться по эпидемическим показаниям против гепатита А, брюшного тифа и дизентерии Зонне", - сказал он.

Полибин добавил, что безопасность и высокую эффективность вакцин для предотвращения этих инфекций доказали в ходе широкомасштабных исследований. Этому также способствовал многолетний мониторинг эффективности и частоты побочных проявлений после иммунизации при применении вакцин во всех регионах РФ, а также в условиях чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера.

"Учитывая широкий спектр возможных возбудителей, распространяющихся водным путем, также рекомендуется использование бактериофага даже у детей первых месяцев жизни, но только в соответствии с инструкцией. Это нужно для профилактики дизентерии, в том числе вызываемой другими серовариантами, сальмонеллеза, паратифа, эшерихиоза и других инфекций, проявляющихся в виде энтероколита и колита, против которых вакцин, увы, нет", - уточнил эксперт.

Сейчас вакцинацию бесплатно проводят в медучреждениях региона, Минздрав России поставил необходимый объем вакцинных препаратов, добавил он.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. По информации экстренных служб, погибли 48 человек, еще 126 госпитализированы.