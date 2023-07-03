Сальдо: птицы на нижнем Днепре представляют угрозу переноса инфекций после ЧС на ГЭС

По словам врио губернатора Херсонской области, эпидемиологическая ситуация напряженная

ГЕНИЧЕСК, 3 июля. /ТАСС/. Угроза переноса инфекционных заболеваний существует на нижнем Днепре после ЧС на Каховской ГЭС из-за миграции птиц в сторону Румынии и Болгарии. Об этом в понедельник сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее пресс-служба Россельхознадзора сообщала, что сложившиеся условия могут иметь негативные последствия для эпизоотической обстановки в Херсонской области. Группа ветеринарных специалистов продолжает ликвидацию последствий разрушения Каховской ГЭС. В зоне затопления проводится вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных против бешенства, сибирской язвы и лептоспироза. В первую очередь это направлено на профилактику распространения опасных инфекций, поскольку под водой оказались скотомогильники.

"Птицы, сотни тысяч которых находятся в нижнем Днепре, <…> все-таки являются переносчиками, проконтролировать их невозможно, но они смещаются в сторону Румынии и Болгарии, в ту сторону, куда идет вода", - сказал Сальдо.

Он добавил, что эпидемиологическая ситуация напряженная, но она находится на контроле различных ведомств. "Идет исследование всех водоносных грунтов, чтобы потом не было каких-то неожиданных моментов. Все эти направления контролируются, и каждый день идет работа штаба, который перенаправляет усилия на те или иные населенные пункты", - отметил он.

Врио губернатора региона уточнил, что все населенные пункты, которые находятся ниже Каховской плотины до Черного моря, охвачены эпидемиологическим контролем. "Животных тоже много погибло. Их утилизируют, их убирают, но те, которые живы, тоже находятся под наблюдением. Ветеринария и министерство природных ресурсов и экологии очень четко за этим смотрят", - подчеркнул Сальдо.

27 июня ТАСС сообщили, что после ЧС на Каховской ГЭС вакцинацию прошли 6 тыс. жителей Херсонской области. Из отобранных проб воды менее четверти не соответствуют санитарным нормам. Также в целях недопущения вспышек заболеваний скота утилизировано путем сжигания 2,1 тыс. туш животных.