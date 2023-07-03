В Пулково за два дня задержались пять рейсов Turkish Airlines

Самая длительная задержка составила 32 часа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Пять рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines за последние двое суток задержались в аэропорту Пулково. Самая длительная задержка составила 32 часа, все борты вылетели и прибыли в города Турции сегодня и накануне, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота северной столицы".

"Вылет рейса авиакомпании Turkish Airlines 3717 в Анталью состоялся 2 июля в 23:10 (задержка составила 32 часа). Вылет рейса авиакомпании Turkish Airlines 3673 в Анталью состоялся 3 июля в 00:20 (задержка составила девять часов). Вылет рейса авиакомпании Turkish Airlines 3677 в Анталью состоялся 3 июля в 10:37 (задержка составила более 11 часов). Вылет рейса авиакомпании Turkish Airlines 3671 в Анталью состоялся 3 июля в 11:35 (задержка составила более восьми часов). Вылет рейса авиакомпании Turkish Airlines 3709 в Бодрум состоялся 2 июля в 10:54 (задержка составила восемь часов)", - говорится в сообщении.

В общей сложности задержки, произошедшие по техническим причинам, связанным с работой авиакомпании, коснулись почти 2,5 тыс. человек - на борту каждого рейса Boeing 777-300ER находилось почти 500 человек. Пассажиров части рейсов разместили в отеле, предоставив им горячее питание и напитки.