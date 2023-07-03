Минздрав Палестины заявил, что медики работают в Дженине по чрезвычайному плану

Представитель министерства здравоохранения Палестины сообщил, что израильские военные затрудняют проезд машин скорой помощи к местам наиболее ожесточенных столкновений между солдатами и палестинцами

КАИР, 3 июля. /ТАСС/. Медицинские работники, обеспечивающие экстренную помощь пострадавшим в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, действуют по плану чрезвычайной ситуации. Об этом в понедельник сообщил представитель министерства здравоохранения Палестины.

"Чтобы обеспечить необходимую помощь и лечение пострадавшим, министерство с первых минут спецоперации израильских сил в Дженине действует по плану чрезвычайной ситуации", - отметил представитель Минздрава, слова которого привело агентство WAFA. Он пояснил, что все госпитали как в самом Дженине и его окрестностях, так и в ближайших городах переведены в режим максимальной готовности. "Идет постоянная координация между медучреждениями, - добавил он, - пациентов, находящихся в критическом состоянии, доставляют в города Калькилья и Наблус, чтобы снизить нагрузку на больницы Дженина". Максимальное возможное число бригад скорой помощи, по его словам, отправлены в Дженин и соседний с ним палестинский лагерь.

Он сообщил также, что израильские военные всячески затрудняют проезд машин скорой помощи к местам наиболее ожесточенных столкновений между солдатами и палестинцами, где как раз более всего и нужна экстренная помощь пострадавшим. Кроме того, как указал представитель Минздрава, некоторое время назад израильские военные открыли огонь рядом со скоплением пациентов у отделения неотложной помощи госпиталя Ибн Сина в Дженине.

По последним данным Минздрава Палестины, в результате спецоперации Израиля в Дженине погибли 8 человек, около 50 получили ранения, среди которых не менее 10 находятся в критическом состоянии.

В ночь на понедельник ВС Израиля начали масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. По данным радиостанции Kan, целью операции является "восстановление израильского сдерживания" в отношении радикалов в северной части Западного берега.