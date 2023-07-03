В Курской области восстановили около 570 поврежденных обстрелами ВСУ объектов

В ходе ремонтных работ строители установили свыше 900 пластиковых окон, смонтировали более 8 тыс. кв. м кровель

КУРСК, 3 июля. /ТАСС/. Строители восстановили порядка 570 объектов, в том числе частные и многоквартирные дома, поврежденные в результате обстрелов приграничных территорий Курской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник сообщил на оперативном совещании в правительстве региона заместитель губернатора области Алексей Дедов.

"Всего с начала специальной военной операции отремонтировано 29 многоквартирных домов, 530 частных домов, 7 объектов социально-культурных и 2 магазина в пяти муниципальных образованиях Курской области", - сказал он.

В ходе ремонтных работ строители установили свыше 900 пластиковых окон, смонтировали более 8 тыс. кв. м кровель. С учетом последних обстрелов в разных населенных пунктах необходимо восстановить еще 17 частных домов.

Власти Курской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности с 4 февраля на период усиленных мер по защите и охране территории региона. С 19 октября 2022 года в области действует средний уровень реагирования: там усилили пропускной режим на приграничных территориях, на въезде в Курчатов и выезде из города, где располагается Курская атомная электростанция, контроль на основных магистралях области.

Также усилена охрана объектов инфраструктуры и образования, работа по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, запрещено использование беспилотников, отменены массовые публичные мероприятия.