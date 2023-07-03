Воронежский филиал госфонда "Защитники Отечества" выполнил 70% поступивших обращений

Большинство выполненных заявок относятся к сфере деятельности Социального фонда России, органов соцзащиты и многофункциональных центров

ВОРОНЕЖ, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты филиала госфонда "Защитники Отечества" в Воронежской области за месяц приняли более 600 обращений от участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Из них 70% заявок выполнены, остальные 30% находятся в работе, в том числе по получению удостоверений ветерана боевых действий, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба регионального филиала фонда.

"В филиал фонда [за месяц работы] поступило более 600 обращений. Большая часть запросов касалась различных мер поддержки - оформление документов, получение статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинская реабилитация, психолого-психотерапевтическая помощь, помощь в бытовых вопросах <...> За первый месяц работы нашего филиала команде удалось закрыть с результатом рассмотрения "Решено" 70% принятых обращений", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, большинство выполненных заявок относятся к сфере деятельности Социального фонда России, органов соцзащиты, многофункциональных центров. Как объяснили ТАСС в региональном филиале "Защитники Отечества", остальные 30% обращений находятся в работе и будут выполнены позже, в том числе - по получению удостоверения ветерана боевых действий. В частности, социальные координаторы за месяц помогли получить удостоверения ветеранов боевых действий четырем участникам СВО из Подгоренского, Рамонского, Поворинского районов.

Воронежский региональный филиал фонда "Защитники Отечества" открыт 31 мая, в момент начала работы в нем насчитывалось 35 соцработников, в 20 районах региона создали кабинеты для приема. За первую неделю работы в фонде приняли более 100 обращений, тогда большая часть запросов была связана с получением услуг юриста и с вопросами по выдаче удостоверения участника боевых действий.