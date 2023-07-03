Опубликованы списки призеров форума "Сильные идеи для нового времени"

Инициаторы проектов-победителей получат до 5 млн рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Перечень проектов-призеров форума "Сильные идеи для нового времени", которые получат денежные призы, опубликован на крауд-платформе мероприятия. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"На крауд-платформе идея.росконгресс.рф опубликован перечень проектов, которые получат денежные призы. Увидеть список можно, воспользовавшись фильтром "топ-10" и "топ-50" в поле "статус", - говорится в сообщении.

В числе проектов-победителей, инициаторы которых получат по 5 млн рублей, решение по обеспечению приоритетного использования продуктов переработки в хозяйстве страны Дарьи Токаревой из Санкт-Петербурга и проект по изменению подхода к занятости людей с особыми потребностями здоровья Дмитрия Масленникова из Свердловской области. "Началом проекта может стать адаптация автомобилей для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, чтобы они могли работать таксистами. Реализовать проект предлагается за счет возобновления программы по изготовлению автомобилей для людей с ОВЗ на базе "Автоваза", - отмечается в пояснении к проекту по изменению подхода к занятости.

Денежные призы также получат лидер проекта по созданию профильных центров дневного пребывания для людей с когнитивными и ментальными нарушениями, деменцией, детей и взрослых с ОВЗ, с синдромом Дауна Ксения Кровко из Удмуртии, инициатор проекта "Добрососедство - новый уровень качества жилой среды" Анастасия Кнор из Самарской области, Алена Куратова из Москвы за проект "Цифровая трансформация НКО и общественных организаций", Эдуард Чичерин из Москвы за проект по организации внеучебной занятости молодежи - подработки для школьников и студентов.

Реализация также вошедшего в топ-10 проекта "Превосходство в низком космосе" Вячеслава Темкина из Московской области позволит России первой в мире освоить низкий космос - на высоте до 200 км. Инициатива Юлии Полхановой из Иркутской области направлена на развитие библиотек как многофункциональных культурно-досуговых центров, что особенно важно для сельской местности. Денежные призы получат также Наталья Москвитина из Мордовии за решение по переосмыслению философии заботы о материнстве, пропаганда многодетности и традиционных семейных ценностей и Дмитрий Батищев из Липецкой области за проект создания круглосуточных центров помощи подросткам "Беседка".

О форуме

Третий форум Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" проходил в Москве 28 и 29 июня. На нем были представлены 250 лучших инициатив, отобранных почти из 24 тыс. поступивших через крауд-платформу предложений. В рамках форума впервые был проведен конкурс перспективных российских брендов "Наше все". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Форум "Сильные идеи для нового времени" прошел при поддержке соорганизатора государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" стратегического партнера ПАО "Россети", официального партнера ПАО "Промсвязьбанк", спонсора деловой программы Банк ВТБ (ПАО), партнера деловой программы ПАО Сбербанк, коммуникационного партнера Медиахолдинг Маер, спонсора по организации АО "Россельхозбанк" и партнера по организации РНКБ Банк (ПАО), коммуникационного партнера АНО "Диалог Регионы".