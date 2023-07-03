На станции метро "Корниловская" в Москве завершили остекление южного входного павильона

Также завершается монтаж кровли павильона

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Строители выполнили работы по фасадному остеклению южного наземного входного павильона строящейся станции "Корниловская" Троицкой линии московского метрополитена. Об этом сообщил в понедельник заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках создания южного вестибюля будущей станции "Корниловская" Троицкой линии метро выполнено остекление наземного входного павильона и завершается монтаж его кровли", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заммэра, южный вестибюль будет подземным. В нем продолжается устройство гидроизоляции, выполняются отделочные работы - штукатурка и шпатлевание стен в блоке технических помещений.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (Группа компаний "Мосинжпроект" - генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов отметил, что на станции "Корниловская" земляные и монолитные работы почти завершены. "Всего на объекте уложено свыше 25 тыс. куб. м бетона и выполнено порядка 45 тыс. куб. м грунта обратной засыпки котлована", - сказал Кравцов, оценив общестроительную готовность станционного комплекса в 60%.

Руководитель холдинга уточнил, что в настоящее время здесь осуществляется монтаж инженерных систем, в частности, воздуховодов, и ведется архитектурная отделка помещений. "Продолжается монтаж подсистем для последующего размещение облицовочных панелей на путевых стенах и потолке пассажирской зоны платформы", - добавил он.

Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток - около 100 тыс. человек в сутки. Около новых станций проживает примерно 1 млн человек, еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся.