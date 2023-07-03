В Москве установили "говорящий" памятник героям Московского народного ополчения 1941 года

Монумент "Плечом к плечу" изображает двух ополченцев: молодой боец поддерживает раненого старшего товарища

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Интерактивный стенд открыли около памятника "Плечом к плечу" в "Парке Яуза", посвященного 13-й Ростокинской дивизии Московского народного ополчения (МНО). Об этом сообщил в понедельник председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"По случаю 82-й годовщины начала формирования Московского народного ополчения здесь, у памятника "Плечом к плечу" у Ростокинского акведука, открывается первый информационный стенд, посвященный 13-й дивизии Московского народного ополчения. Именно здесь, на Ростокинской земле, зарождалась и сама патриотическая программа "Памяти Московского народного ополчения", которая реализуется с 2015 года по инициативе депутатов Мосгордумы при поддержке мэра и правительства Москвы", - сказал Шапошников, чьи слова приводит пресс-служба столичного парламента.

Он отметил, что в прошлом году была завершена установка памятников всем дивизиям Московского народного ополчения. "Прорабатывая дальнейшие планы по реализации нашей патриотической программы вместе с сообществом потомков московских ополченцев Великой Отечественной войны, мы решили подумать над тем, чтобы сделать "говорящими" монументы всем дивизиям МНО. Все привыкли к тому, что они "молчат", когда к их подножию возлагаются цветы и венки, но мы поставили себе задачу "оживить" памятники московским ополченцам, представить в современном формате информацию об истории их создания, тему, которой посвящены монументы", - пояснил инициатор проекта.

Как уточнил член комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Игорь Бускин, памятник "Плечом к плечу" изображает двух ополченцев: молодой боец поддерживает раненого старшего товарища. Гендиректор АНО "Сообщество потомков московских ополченцев Великой Отечественной войны" Петр Павленко выразил надежду, что следующий интерактивный стенд в скором времени будет установлен у памятника 6-й дивизии МНО в Екатерининском парке, и далее эта работа будет продолжена.

Как добавили в пресс-службе Мосгордумы, целью патриотической программы "Памяти Московского народного ополчения" является координация работы по увековечению памяти бойцов Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Она включает в себя мероприятия по патриотическому воспитанию, памятно-мемориальные, патронатные мероприятия, организацию выставок, выпуск изданий об ополчении. В программе участвуют представители ветеранского сообщества столицы и родственники ополченцев.

29 сентября 2021 года депутаты Мосгордумы единогласно приняли столичный закон, который закрепил понятие "памятные даты города Москвы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни города" и установил 11 октября День Московского народного ополчения (1941 года). 3 июля 2022 года в Москве стартовали съемки фильма "По зову сердца", посвященного судьбе и подвигу воинов Московского народного ополчения.