3 июля, 13:04
Крушение батискафа "Титан" в Атлантике

NYT: глава OceanGate лично убеждал пассажиров батискафа в безопасности погружения

Жена погибшего миллиардера Кристин Давуд отметила, что технические детали поездки все равно остались неясными

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Глава компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш лично убеждал пакистанского бизнесмена Шахзаду Давуда и его семью в безопасности погружения к обломкам "Титаника" на батискафе "Титан". Об этом в интервью газете The New York Times заявила жена миллиардера Кристин Давуд.

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По ее словам, в феврале Раш и его жена прибыли в Лондон, где лично встретились с семьей Давуда и обсудили безопасность и процесс погружения. Кристин Давуд отметила, что технические детали поездки все равно остались неясными. "Мы не имели понятия об инженерии. Когда вы сидите в самолете, вы не задумываетесь о том, как работает двигатель", - сказала она.

Издание отмечает, что Раш неоднократно пренебрегал правилами безопасности, несмотря на предостережения экспертов. Глава сообщества океанологов и инженеров Marine Technology Society Уилл Конен в 2018 году направил Рашу письмо, в котором предупредил, что "экспериментальный подход OceanGate может закончиться катастрофой". В 2019 году во время погружения в районе Багамских островов один из специалистов услышал треск внутри батискафа, о чем сообщил Рашу, однако тот продолжил брать пассажиров в экспедиции. 

Теги:
СШАКрушение батискафа "Титан" в Атлантике
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