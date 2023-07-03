В Китае объявили желтый уровень опасности из-за ливней

Они затронули районы Центрального, Северо-Западного, Юго-Западного и Северного Китая

ПЕКИН, 3 июля. /ТАСС/. Центральное метеорологическое управление КНР объявило в понедельник желтый уровень опасности в связи с возможными природными катастрофами из-за ливней, затронувших обширные районы Центрального, Северо-Западного, Юго-Западного и Северного Китая.

Как оповестили метеорологи, особенно напряженная ситуация складывается в провинциях Гуйчжоу, Сычуань, Хубэй, Хэнань, Шэньси и Юньнань, а также в городе центрального подчинения Чунцин. В ближайшие дни населению этих районов рекомендовано принять необходимые меры предосторожности.

Министерство природных ресурсов и Центральное метеорологическое управление КНР предупредили, что в июле Китай столкнется с многочисленными стихийными бедствиями, включая наводнения, тайфуны и высокие температуры.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о возможных бедствиях, где красный цвет обозначает наиболее серьезную опасность, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.