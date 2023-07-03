На открытом семинаре в Москве рассказали о первых шагах в инвестировании

Участники вебинара смогли пообщаться с экспертами и получить от них практические советы по разработке личной инвестиционной стратегии и подбору надежных финансовых инструментов для вложений

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Финансовые эксперты дали практические советы, как сделать первые шаги в инвестировании, в ходе совместного открытого вебинара департамента финансов Москвы, Московской биржи и Университета правительства Москвы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента финансов.

"Инвестиционная грамотность - важная часть финансовой грамотности. Знания в этой области помогают управлять своими средствами и достигать финансовых целей. Департамент финансов проводит тематические просветительские мероприятия для всех возрастных групп с использованием как онлайн-, так и офлайн-форматов. Мы предоставляем актуальную и проверенную информацию от ведущих специалистов в сфере финансовых рынков", - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, чьи слова приводит пресс-служба.

Она уточнила, что на открытом вебинаре "Первые шаги в инвестировании" желающие смогли пообщаться с экспертами и получить от них практические советы по разработке личной инвестиционной стратегии и подбору надежных финансовых инструментов для вложений. К вебинару подключились не только жители Москвы, но и других регионов страны: Рязанской, Смоленской и Астраханской областей, Республик Башкортостан и Крым, Приморского края.

Видеозапись вебинара доступна в соцсети "ВКонтакте" в группе "Открытый бюджет Москвы". Обо всех мероприятиях по повышению финансовой грамотности в столице можно узнать на одноименном портале и в Telegram-канале t.me/budgetmos.