Бастрыкин поручил организовать в военном госпитале ежедневный прием военнослужащих

Председатель Следственного комитета также дал поручение подчиненным обобщить типичные вопросы соблюдения прав участников СВО

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в рамках встречи с военнослужащими, принимавшими участие в специальной военной операции, поручил Главному военному следственному управлению (ГВСУ) организовать в стенах московского госпиталя № 2 для ветеранов войн ежедневный прием обращений военнослужащих, проходящих лечение. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Глава ведомства поручил подчиненным обобщить типичные вопросы соблюдения прав участников СВО с целью последующего уведомления профильных министерств и ведомств. Также председатель Следственного комитета поручил ГВСУ организовать непосредственно в стенах госпиталя ежедневный прием обращений военнослужащих, проходящих лечение. Затем он лично доверительно побеседовал с пациентами медицинского учреждения, которые сообщили о своих сложностях в реализации прав", - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия в холле госпиталя состоялся прием военнослужащих военными следователями СК России, в ходе которого были даны устные разъяснения и приняты письменные заявления. Среди озвученных вопросов - оформление статуса ветерана боевых действий, получение выплаты в связи с ранением, предоставление отпусков и прочие. Бастрыкин подчеркнул, что цель сегодняшней встречи - из первых уст услышать от непосредственных участников специальной военной операции проблемные вопросы, которые пока не нашли своего решения. Глава ведомства заверил, что Следственный комитет окажет всю необходимую помощь и поддержку военнослужащим.