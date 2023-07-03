В МВД сообщили об отсутствии правонарушений при проведении выпускных вечеров

В мероприятиях приняли участие около 1,2 млн выпускников

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Выпускные вечера состоялись более чем в 37 тыс. образовательных организаций в России, в них приняли участие около 1,2 млн выпускников. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, правонарушений в ходе праздничных мероприятий не допущено.

"В регионах РФ проходят праздничные мероприятия, посвященные окончанию школы. Выпускные вечера состоялись более чем в 37 тыс. образовательных организаций по всей стране. В них приняли участие порядка 1 млн 200 тыс. выпускников. Правонарушений не допущено", - сказала она.

По словам Волк, в Москве свыше 29 тыс. юношей и девушек стали зрителями праздничного шоу, организованного в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького. Во время проведения мероприятий охрану общественного порядка обеспечивали более 61 тыс. полицейских. Также задействовали сотрудников Росгвардии, представителей общественных формирований правоохранительной направленности и работников частных охранных предприятий.

Выпускные вечера в регионах продолжаются.