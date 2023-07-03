В Швеции назвали необычным то, что правительство осудило акт сожжения Корана

Председатель парламентского комитета по законодательству Рикард Йомсхоф заявил, что "проблемой являются мусульманские страны, а не шведская демократия"

СТОКГОЛЬМ, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Швеции за последние 10-20 лет не выражало неприятия или осуждения действий ведомств страны, которые не запрещены законом. Поэтому подобное заявление в связи с акцией сожжения Корана 28 июня "необычно", заявил профессор конституционного права Университета Эребру Йоаким Нергелиус в интервью Шведскому радио в понедельник.

Нергелиус выразил удивление по поводу того, что правительство и МИД Швеции осудили демонстрацию сожжения Корана у стокгольмской мечети, вызвавшую острую реакцию мусульман.

"Возможно, это и не уникально. Я так не думаю. Но на вскидку не могу припомнить, чтобы за последние 10-20 лет какое-либо министерство говорило о неприятии отдельных действий, которые не считаются противозаконными. Это несколько необычно", - сказал он.

Председатель парламентского комитета по законодательству Рикард Йомсхоф, представляющий популистскую партию "Шведские демократы", выразил в Twitter традиционный взгляд своей партии, написав, что "проблемой являются мусульманские страны, а не шведская демократия".

Акция в центре Стокгольма прошла с разрешения полиции Швеции на площади Медборъярплатсен 28 июня, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. На следующий день МИД прокомментировал, что "шведское правительство решительно отвергает акт исламофобии, совершенный отдельными лицами в Швеции" и что это "никоим образом не отражает мнение правительства Швеции".

В комментарии шведским СМИ в воскресенье МИД написал: "Правительство Швеции полностью сознает, что исламофобские действия, совершенные отдельными лицами во время манифестаций в Швеции, могут быть оскорбительны для мусульман. Мы резко осуждаем эти действия, которые никоим образом не отражают взгляды шведского правительства".