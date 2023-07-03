Госдума обратит внимание Минтранса на необходимость новых рейсов из Калининграда

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, "такая потребность существует"

КАЛИНИНГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы обратят внимание Минтранса РФ на необходимость выделения дополнительных самолетов для рейсов из Калининграда в другие регионы России. Об этом заявил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин.

3 июля в Калининграде проходит выездное заседание Совета Госдумы, в котором принимают участие в том числе руководители фракций, главы профильных думских комитетов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Мы с Антоном Андреевичем когда обсуждали вопросы транспортной доступности, говорили о необходимости выделения еще дополнительно новых самолетов, которые могли бы закрыть потребность региона в обеспечении перелетов между Калининградом и Москвой, Санкт-Петербургом, другими регионами, потому что сегодня такая потребность существует. Поэтому, коллеги, давайте на это внимание обратим, вопрос этот поставим перед министерством транспорта нашей страны", - сказал Володин.

Ранее в ходе рабочей поездки Володин и депутаты Госдумы посетили автомобильный завод "Автотор" и фабрику "Обсервер", которая специализируется на разработке и производстве инвалидных колясок с электроприводом.