Минэкономразвития призвало туристов учитывать время на прохождение досмотра по пути в Крым

По данным Минтранса РФ, увеличено количество постов досмотра, задействованы дополнительные ресурсы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Туристам при планировании поездок в Крым следует учитывать время на прохождение досмотровых процедур. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Просим туристов при планировании поездок в Крым учитывать время на прохождение досмотровых процедур", - говорится в сообщении.

По данным Минтранса РФ, увеличено количество постов досмотра, задействованы дополнительные ресурсы. Автомобилисты обеспечены питьевой водой, подчеркнули в МЭР.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что отели Крыма не будут применять санкции к туристам, задержавшимся из-за пробки на подъезде к Крымскому мосту, потерянные средства им будут возвращены.

Пробка на Крымском мосту образовалась 1 июля. К вечеру она достигала 7 км со стороны Кубани. На подъездах к мосту работают экстренные службы, организована раздача питьевой воды. По состоянию на утро 3 июля протяженность пробки на подъезде к Крымскому мосту возросла до 13 км.