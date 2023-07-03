Госминистра культуры Германии облили неизвестной жидкостью на фестивале в Баварии

Клаудиа Рот в ходе инцидента не пострадала

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Государственный министр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот подверглась нападению в городе Ландсхут (федеральная земля Бавария) на юге Германии, ее облили неизвестной жидкостью. Об этом в понедельник сообщает агентство DPA со ссылкой на заявление полиции.

По данным правоохранительных органов, неизвестная женщина вылила жидкость на голову госминистра во время традиционного исторического фестиваля "Ландсхутская свадьба", в котором Рот участвовала в качестве почетного гостя. По словам представителя полиции, политик покинула ВИП-трибуну вскоре после инцидента. Какая именно жидкость это была, правоохранители не уточнили, отметив, что, вероятно, речь идет о воде.

В полиции заявили, что Рот в ходе инцидента не пострадала. Злоумышленнице удалось скрыться в толпе. В настоящий момент ведется расследование по факту нанесения оскорбления.

В последние годы в Германии резко участились атаки на представителей власти. По данным исследования, проведенного в 2022 году Фондом Генриха Бёлля, только в крупных немецких городах около 60% местных политиков сталкиваются с враждебностью и агрессией при исполнении своих обязанностей.